Prie vieno Klaipėdos daugiabučio – didžiulis policijos ir medikų sujudimas, yra sulaikytų

Apie tai, kad prie vieno I.Simonaitytės g. daugiabučio sulėkė gausios policijos ir medikų pajėgos pirmasis socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė „Reidas TV“.
„Klaipėda. Rimti reikalai Simonkėje. Sulaikytas 37-o namo gyventojas. Kaimynai sako, kad jo bute dažnai vykdavo orgijos. Kaip ten bebūtų, bet atrodo sulėkė visi pareigūnai, sekmadienį dirbę Klaipėdoje“, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė „Reidas TV“.
Kartu su šiuo pranešimu „Reidas TV“ paviešino ir tris nuotraukas, kuriose matyti greta namo stovintys mažiausiai du greitosios pagalbos automobiliai ir kelios policijos mašinos. Vienoje nuotraukoje taip pat matosi, kad pareigūnai antrankius deda vienam sulaikytam vyrui.
Komentaruose prie šio pranešimo namo gyventojai ir kaimynai dalinosi įspūdžiais, kad pareigūnai sulėkė į butą, kuriame nuolat vykdavo, kaip patys sako, orgijos.
„Menki juokai, turim tokį mūsų name, bet kažkaip vis neišveža…“, – parašė viena namo gyevntoja.
Pirminiais duomenimis, pareigūnai sulaikė du vyrus – namo gyventoją pravarde Goblinas ir dar vieną vyrą, kuris šiame name negyvena.
