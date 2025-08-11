Žinios, kurios šviečia.
Atvykę raminti šeimyninio konflikto iš vyro Kauno r. pareigūnai atėmė pistoletą

2025 m. rugpjūčio 11 d. 10:29
Lrytas.lt
Kauno rajone policijos pareigūnai atvykę raminti šeimyninio konflikto iš vyro atėmė neteisėtai laikomą dujinį pistoletą.
Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, rugpjūčio 10 d. apie 21 val. 02 min. Kauno r., Ežerėlio kaime, policijos pareigūnams atvykus dėl smurto artimoje aplinkoje, vyro (gim. 1990 m.) namuose rado ir paėmė neteisėtai laikomą dujinį pistoletą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
pistoletasšeimyninis barnisKauno rajonas

