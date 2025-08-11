Dramatiškos gaudynės Panevėžyje: nuo policijos sprukęs girtas vairuotojas automobiliu nutrenkė mopedu važiavusį nepilnametį

Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, rugpjūčio 10 d. apie 20 val. 51 min. Panevėžyje vyras (gim. 1980 m.). vairuodamas automobilį „Volvo V50“, nestojo policijos pareigūnams ir bandė nuo jų pabėgti.
Per gaudynes Vasario 16-osios g. ir Naujamiesčio g. sankryžoje bėglys nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio mopedo KTM, jį nutrenkė ir pasišalino iš eismo įvykio vietos net nestabtelėjęs.
Policija praneša, kad mopedo vairuotojas (gim. 2008 m.) sužalotas ir buvo nuvežtas į ligoninę.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas bėglys galiausiai buvo sučiuptas. Paaiškėjo, kad yra girtas. Vyrui nustatytas 2,67 prom. girtumas.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
gaudynėsavarijanepilnametis
Rodyti daugiau žymių