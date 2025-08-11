Kaunietis savo pagalbos šauksmą pirmadienio rytą paviešino socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Kur stovi policija Kaune“.
„Sveiki, gal kas netyčia matėte kas apgadino automobilį Plechavičiaus g.?“, – klausė vyras.
Jis nurodė įtariantis, kad automobilį suniokoti galėjo aukštas maždaug 38–45 metų vyras, kuris galėjo būti apgirtęs arba apsvaigęs nuo kvaišalų.
„Klausinėjo apie variklio tūrį, rankom valgęs pyragą iš vienkartinio permatomo indo. Liepus pasišalinti, su keiksmažodžiais ėjo savo keliu. Matomai naktį arba anksti ryte automobilį apgadino purškiamais dažais. Jeigu yra mačiusių, įtariančių ar pažįstančių asmenį, prašau duokite žinoti. Policijai jau pranešta“, – socialiniame tinkle parašė vyras.
Jis taip pat paviešino kelias suniokoto automobilio „Volvo“ nuotraukas, iš kurių matosi, kad automobilis apipurkštas dažais.
Kauno apskrities VPK Lrytas patvirtino, kad policija apie įvykį informuota. Pasak policijos atstovų, iš viso, pirminiais duomenimis, P.Plechavičiaus g., daugiabučių kiemuose, buvo suniokoti du automobiliai, dėl to gauti du identiški pranešimai iš automobilių savininkų.
Vienas pranešimas rugpjūčio 11 d. gautas apie 7 val. 18 min, antras – apie 8 val. 09 min.
Pasak šių pranešimų, dažais apipurkšti automobiliai „Volvo“ ir „Citroen“.
Policija su automobilių savininkais sutarė, kad šie pareiškimus pateiks per „e-Policija“ platformą, tad kol kas oficialus tyrimas dėl šio įvykio nėra pradėtas.