Kretingos r. du girti vairuotojai sukėlė avarijas

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, rugpjūčio 10 d. apie 16 val. 20 min. Kretingos r., Juzumų kaime, automobilis „Škoda Yeti“, kurį vairavo 1964 m. gimęs vyras, nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nesuvaldė automobilio ir nuvažiavo nuo kelio.
Automobilio vairuotojui po avarijos nustatytas 2,62 prom. girtumas.
Rugpjūčio 11 d. apie 1 val. 20 min. Kretingos r., Lazdininkų kaime, automobilis „Peugeot 307“, kurį vairavo 2000 m. gimęs vyras, atsitrenkė į sodybos metalinius automatizuotus vartus ir juos apgadino.
Automobilio vairuotojui nustatytas 1,66 prom. girtumas.
Dėl abiejų avarijų pradėti ikiteisminiai tyrimai.