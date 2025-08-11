Paaiškėjo, ko į Klaipėdos daugiabutį sekmadienio vakarą sulėkė gausios policijos ir medikų pajėgos

Kaip jau skelbė Lrytas, didžiulis policijos ir greitosios pagalbos medikų sujudimas sekmadienio vakarą užfiksuotas Klaipėdoje greta vieno daugiabučio I.Simonaitytės g. Policijos pareigūnai čia sulaikė mažiausiai du žmones, o kaimynai praneša, kad pareigūnai sulėkė į butą, kur nuolat vykdavo orgijos.
Apie tai, kad prie vieno I.Simonaitytės g. daugiabučio sulėkė gausios policijos ir medikų pajėgos pirmasis socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė „Reidas TV“.
Kartu pranešimu „Reidas TV“ paviešino ir tris nuotraukas, kuriose matyti greta namo stovintys mažiausiai du greitosios pagalbos automobiliai ir kelios policijos mašinos.
Vienoje nuotraukoje taip pat matosi, kad pareigūnai antrankius deda vienam sulaikytam vyrui.
Komentaruose prie šio pranešimo namo gyventojai ir kaimynai dalinosi įspūdžiais, kad pareigūnai sulėkė į butą, kuriame nuolat vykdavo, kaip patys sako, orgijos.
„Menki juokai, turim tokį mūsų name, bet kažkaip vis neišveža…“, – parašė viena namo gyevntoja.
Įvykio liudininkai pranešė, kad pareigūnai sulaikė du vyrus – namo gyventoją pravarde Goblinas ir dar vieną vyrą, kuris šiame name negyvena.
Klaipėdos apskrities VPK atstovė Asta Kažukauskienė pirmadienį Lrytas informavo, kad iškvietimas gautas apie 18 val. 57 min. Buvo pranešta, kad daugiabučio laiptinėje kilo konfliktas tarp dviejų vyrų.
Atvykę pareigūnai sulaikė abu konfliktavusius vyriškius (gimę 1962 m. ir 1969 m.). Po sulaikymo 1969 m. gimusiam vyrui nustatytas 2,19 prom. girtumas. Jis nuvežtas į policijos komisariatą.
1962 m. gimusiam vyriškiui nustatytas 1,81 prom. girtumas. Jam reikėjo medikų pagalbos, tad vyras perduotas greitosios pagalbos medikams. Pagalba jam suteikta įvykio vietoje, į ligoninę vežti nereikėjo.
Policijos pareigūnai renka medžiagą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo. Medžiagą surinkus ir įvertinus visas aplinkybes bus sprendžiamas klausimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjo.
Abiems vyrams įteikti šaukimai į apklausas.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.