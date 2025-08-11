Žinios, kurios šviečia.
Prisigėręs nepilnametis Vilniuje pirmadienį pradėjo prastai – daugiabučių kiemuose automobiliu trenkėsi į stulpą Pradėtas ikiteisminis tyrimas

2025 m. rugpjūčio 11 d. 09:45
Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi aplinkybes incidento, kuomet girtas nepilnametis ankstų pirmadienio rytą vairavo automobilį ir daugiabučių kiemuose trenkėsi į stulpą.
Pranešimas apie į stulpą atsitrenkusį automobilį rugpjūčio 11 d. gautas apie 6 val. 33 min. Vilniaus policijai buvo pranešta, kad daugiabučių kiemuose tarp Savanorių pr. ir Geležinio Vilko g. automobilis „Saab“ trenkėsi į apšvietimo stulpą. Pasak pranešimo, aplink automobilį vaikšto iš jo išlipęs jaunuolis.
Atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad automobilį vairavo 2008 m. gimęs nepilnametis. 
Kilus įtariamams, kad nepilnametis gali būti girtas, pareigūnai paprašė jo papūsti į alkosterį. Prietaisas parodė, kad nepilnamečio organizme yra 2,44 prom. alkoholio.
Žmonės per avariją nenukentėjo.
Kadangi nepilnamečiui buvo nustatytas didesnis nei 1,5 prom. girtumas, pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Dabar vairuotojui be kita ko gresia ir iki metų kalėjimo.
