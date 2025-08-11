Šalčininkų rajone pasieniečiai cigarečių kontrabandininkus paliko be laimikio

Penktadienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Tribonių užkardos pareigūnai vaizdo stebėjimo sistema, kuria kontroliuoja sieną su Baltarusija bei jos prieigas, ties Šalčininkų rajono Kaniūkų kaimu užfiksavo, kaip į Lietuvos teritoriją įmetami ryšuliai. Tai padarę žmonės netrukus dingo Baltarusijos gilumoje.
Nedelsiant Tribonių pasienio užkardos pareigūnai užblokavo aplinkines vietoves ir į pagalbą pasitelkė gretimos Gintaro Žagunio pasienio užkardos kinologus su trijų metų belgų aviganiu Chico ir ketverių vokiečių aviganiu Ragnar.
Apieškoję miškingą vietovę, šalia valstybės sienos įrengtos apsauginės tvoros aptiko keturis stačiakampio formos ryšulius, apvyniotus mėlyna polietileno plėvele. Kruopščiai apžiūrėję teritoriją, netoliese aptiko dar du ryšulius.
Šešiose kartoninėse dėžėse, kurios neatiteko kontrabandininkams, rasta 1 500 pakelių cigarečių „NZ Gold“ ir „Minsk Super Slims“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Šių rūkalų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 7 785 eurų.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Nelegalūs rūkalai saugomi Tribonių pasienio užkardoje.
