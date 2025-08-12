Elektronines cigaretes pardavinėję nepilnamečiai Palangoje pasipriešino pareigūnui ir jį sužalojo

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 11 d. apie 19 val. 40 min. Palangoje, J.Basanavičiaus g., policijos pareigūnams vykdant prevencinę priemonę bei sulaikant elektronines cigaretes pardavinėjusius jaunuolius, šie aktyviais veiksmais pasipriešino Klaipėdos apskrities VPK pareigūnui (gim. 1985 m.).
Policija praneša, kad pasipriešinę jaunuoliai pareigūną sužalojo.
Pareigūnas, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Nepaisant bandymo priešinti, buvo sulaikyti du nepilnamečiai (abu gimę 2007 m.). Abu perduoti tėvams.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo pareigūnams.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas ar grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
pasipriešinimas nepilnamečiai Palanga
