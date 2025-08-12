Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaKriminalai

Į sunkvežimį atsitrenkusio automobilio vairuotojas Trakų r. nuo ankstyvo ryto pūtė virš 2 prom.

2025 m. rugpjūčio 12 d. 10:10
Lrytas.lt
Antradienio rytą į sunkvežimį atsitrenkusio lengvojo automobilio vairuotojas Trakų rajone policijai į alkotesterį pripūtė tiek, kad pareigūnams neliko nieko kito, kaip tik pradėti ikiteisminį tyrimą.
Rugpjūčio 12 d. apie 8 val. 40 min. policijai paskambinęs vyras sakė, kad Trakų r., Paluknio seniūnijoje, Paluknio kaime, Žemuogių g., į jo vairuojamą sunkvežimį MAN atsitrenkė lengvasis automobilis „Seat“.
Žmonės per avariją nenukentėjo, tačiau pranešėjas sakė įtariantis, kad lengvojo automobilio vairuotojas yra girtas.
Atvykus pareigūnams įtarimai pasitvirtino. Pirmu pūtimu lengvojo automobilio vairuotojas į alkotesterį pripūtė 2,03 prom., antru – 2,07 prom.
Kadangi tai daugiau nei 1,5 prom., pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Dabar lengvojo automobilio vairuotojui be kit ako gresia ir iki metų kalėjimo.
girtas vairuotojasTrakų rajonasavarija
