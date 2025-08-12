Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaKriminalai

Pasieniečiai Klaipėdos uoste sulaikė tris metus Jungtinėje Karalystėje ieškotą automobilį

2025 m. rugpjūčio 12 d. 17:35
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Klaipėdos jūrų uoste pasieniečiai sulaikė Joniškio rajono gyventoją, keltu iš Švedijos atvykusį automobiliu, kuris Jungtinėje Karalystėje jau trejus metus yra ieškomas kaip vogtas.
Daugiau nuotraukų (3)
Pirmadienį Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Uosto pasienio užkardos pareigūnai patikrino keltu iš Švedijos atplukdytą automobilį „Mercedes Benz G 55 AMG“. Jungtinės Karalystės registracijos numeriais ženklintą transporto priemonę vairavo 30-metis Joniškio rajono gyventojas.
Nuolatinė dokumentų kontrolė vykstant Šengeno vidaus reisais nėra atliekama, tačiau pasieniečiai pagal rizikos vertinimus turi teisę pasirinktinai patikrinti bet kurį keleivį ar transporto priemonę.
VSAT pareigūnai, nuodugniai patikrinę automobilį, nustatė, kad jo identifikavimo numeris bei lipdukas, nurodantis transporto priemonės techninius parametrus, turi klastojimo požymių. Patikrinus duomenų bazes nustatyta, kad 2004 metais pagaminta transporto priemonė nuo 2022 metų kaip pavogta yra ieškoma Jungtinėje Karalystėje.
Dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą. Už tokią nusikalstamą veiką Joniškio rajono gyventojui gresia bauda arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Po apklausos sulaikytasis paleistas, skyrus jam kardomąją priemonę – dokumento paėmimą. Paieškoma transporto priemonė saugoma Uosto pasienio užkardoje.
vogtas automobilisMercedesKlaipėdos valstybinis jūrų uostas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.