Teismas bandė atversti kraupaus išpuolio Kalėdų naktį bylą – kaunietis kaltinamas kirviu sunkiai sužalojęs dvi moteris

Antradienį Kauno apygardos teisme įvyko pirmasis posėdis baudžiamojoje byloje, kurioje kaunietis V. Arbačauskas kaltinamas grasinimu nužudyti tris žmones, du iš jų jis sunkiai sužalojo.
Nors įvyko pirmasis posėdis, tačiau nebuvo pagarsintas kaltinamasis aktas, mat neatvyko kaltinamojo gynėjas, advokatas Bronius Varsackis. Pranešėja Daiva Jankauskienė akcentavo, jog teismas advokato nedalyvavimo priežasties nežino.
Po teismo posėdžio portalas „Kas vyksta Kaune“ pabandė susisiekti su advokatu, tačiau to padaryti nepavyko.
Pats kaltinamasis V. Arbačauskas teisme teigė, jog su advokatu bendravo el. paštu, tačiau gyvai taip ir nesusitiko.
V. Arbačauskas taip pat skundėsi, kad negirdi, ką kalbėjo kiti proceso dalyviai, taip pat kalbėjo kažką apie neva pareikštus kaltinimus nužudymu, nors tokie kaltinimai jam pareikšti nėra. Šių kaltinamojo viražų negalėjo paaiškinti ir prokuroras Darius Jakutis.
Kaltinamasis sakė, jog bylą galima pradėti nagrinėti ir procese nedalyvaujant jo advokatui. Su tuo sutiko ir į teismo salę atvykę nukentėjusieji.
Visgi teisėjų kolegija nusprendė bylos nagrinėjimą atidėti, mat kaltinamojo advokato dalyvavimas baudžiamosiose bylose – būtinas.
Beje, už šį neatvykimą į posėdį nenumačius jokios priežasties, teisėjų kolegija advokatui B. Varsackiui skyrė 3 MGL (150 eurų) dydžio baudą.
Išpuolis įvyko per Kalėdas
Daugiau apie faktines aplinkybes atskleidė bylą kuruojantis prokuroras D. Jakutis.
Aiškėja, jog kaltinamasis ir trys nukentėjusieji visi yra šeimos nariai, o kraupūs nusikaltimai buvo įvykdyti per praėjusias Kalėdas. Kalėdų vakarą kaltinamasis grasino, užsivijo savo brolį ginkluotas peiliu, nes jis neva norėjo draugauti su kita šeimos nare. Galima suprasti, kad tai buvo tik paties kaltinamojo įsivaizdavimas.
Po vidurnakčio, jis atėjo į šeimos namus, tačiau artimieji iškvietė policiją ir policija vyrą sulaikė. Kelias dienas jis buvo ramesnis, tačiau gruodžio 27 d. atėjo į namus ginkluotas kirviu ir puolė dvi moteris, joms buvo nustatyti sunkūs sužalojimai. Jo brolis tuo metu buvo kitame kambaryje ir liko nesužalotas.
Visi trys nukentėjusieji yra pareiškę civilinius ieškinius, dar civilinį ieškinį yra pareiškusi ir teritorinė ligonių kasa, mat sunkiai sužalotos moterys buvo pristatytos į reanimaciją.
Anot prokuroro, kaltinamasis anksčiau buvo teistas keletą kartų, tačiau teistumai jau išnykę. Ikiteisminio tyrimo metu jis pripažino, kad sužalojo moteris, tačiau neigia grasinęs nužudyti. Taip pat egzekucijos naktį kaltinamajam buvo nustatytas girtumas, tačiau ne itin didelio laipsnio. Nedidelis girtumas buvo nustatytas ir nukentėjusiesiems.
Kaltinamasis į nukentėjusiųjų namus pateko, kai moteris rūkė lauke, prasivėrusi duris. Jį pamačiusi, ji bėgo namo, o jis iš paskos.
Pirmiausia kaltinamasis puolė motiną, tačiau būtent motinai atgavus sąmonę pavyko iškviesti policiją. Tuo metu kitame kambaryje buvęs brolis sirgo, tad kai sureagavo, įvykiai jau buvo pasibaigę.
Policija V. Arbačauską sulaikė tą patį vakarą, tačiau ne iš karto. Nors išpuolis įvyko Marvelėje, kaunietis buvo sulaikytas Akademijoje. Išpuoliui panaudotas kirvis taip ir nebuvo rastas.
Iki kraupaus išpuolio V. Arbačauskas dirbo užsienyje. Kartais grįždavo, tuomet vėl išvykdavo, dirbo statybose. Tikėtina, jog didžioji dalis šio darbo buvo nelegali.
Kitas posėdis byloje numatomas rugsėjo 23 d.