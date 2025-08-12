Vienas girtas vairuotojas Mažeikiuose sukėlė avariją ir nakvojo areštinėje, kitam girtam vairuotojui prireikė medikų

Kaip pranešė Telšių apskrities VPK, rugpjūčio 11 d. apie 2 val. 26 min. Mažeikiuose, Žemaitijos g., girtas (3,23 prom.) vyras (gim. 1986 m.) vairavo automobilį „Audi A6“.
„Įtariamasis nesulaikytas, jam suteikta medicininė pagalba“, – praneša policija.
Taip pat rugpjūčio 11 d. apie 18 val. 56 min. Mažeikiuose, Žemaitijos g., girtas (1,89 prom.) vyras (gim. 1964 m.), vairuodamas automobilį „VW Caravelle“, atsitrenkė į priekyje stovėjusį automobilį „Alfa Romeo“.
Įtariamasis sulaikytas ir pristatytas į areštinę.
Dėl abiejų įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai. Vairuotojams be kita ko gresia iki metų kalėjimo.