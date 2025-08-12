Žinios, kurios šviečia.
Vienas girtas vairuotojas Mažeikiuose sukėlė avariją ir nakvojo areštinėje, kitam girtam vairuotojui prireikė medikų

2025 m. rugpjūčio 12 d. 09:11
Pirmadienį Mažeikių polcijos pareigūnai pradėjo du ikiteisminius tyrimus vairuotojams, kurie automobilius vairavo būdami girti. Vienas jų sukėlė avariją, kitam prireikė medikų pagalbos.
Kaip pranešė Telšių apskrities VPK, rugpjūčio 11 d. apie 2 val. 26 min. Mažeikiuose, Žemaitijos g., girtas (3,23 prom.) vyras (gim. 1986 m.) vairavo automobilį „Audi A6“.
„Įtariamasis nesulaikytas, jam suteikta medicininė pagalba“, – praneša policija.
Taip pat rugpjūčio 11 d. apie 18 val. 56 min. Mažeikiuose, Žemaitijos g., girtas (1,89 prom.) vyras (gim. 1964 m.), vairuodamas automobilį „VW Caravelle“, atsitrenkė į priekyje stovėjusį automobilį „Alfa Romeo“.
Įtariamasis sulaikytas ir pristatytas į areštinę.
Dėl abiejų įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai. Vairuotojams be kita ko gresia iki metų kalėjimo.
