Girtas motociklininkas Varėnos r. susidūrė su automobiliu – pats ir nukentėjo

Kaip pranešė Alytaus apskrities VPK, rugpjūčio 12 d. apie 14 val. 10 min. Varėnos r., Matuizų seniūnijoje, Pabaronės kaime, vyras (gim. 1962 m.), vairuodamas krosinį motociklą be valstybinio numerio, važiuodamas šalutiniu keliu susidūrė su automobiliu „Toyota“, vairuojamu moters (gimusi 1993 m.).
Po avarijos paaiškėjo, kad motociklininkas yra girtas. Jam nustatytas 1,73 prom. girtumas.
Motociklo vairuotojas išvežtas į į ligoninę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
avarijaVarėnos rajonasgirtas vairuotojas
