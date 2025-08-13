Įspėja apie iškrypėlį Kauno Kalniečių parke: vyras be kelnių vijosi merginą

„Noriu, kad kuo daugiau žmonių apie tai žinotų, tai dalinuosi su jumis ir tikiuosi, kad kuo daugiau merginų bus perspėtų apie Kalniečių parke pastebėtą iškrypėlį. Kuris apie 0 val. 45 min. užpuolė vieną merginą ir nusmauktom kelnėm vijosi“, – apie incidentą naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ pranešė skaitytojas.
Kaunietis esą ne tik puolė į pagalbą, bet apie incidentą informavo ir policiją.
„Buvo pranešta iškart, kai tik mergina perbėgo per kelią, prašydama pagalbos. Veido nespėjau pamatyti. Mane pamatęs greit pasislėpė už krūmų. Tamsi maikė ir tamsiai mėlynos kelnės, šortai“, – portalui pasakojo į merginos pagalbos šauksmus sureagavęs vyras.
Pradėta administracinė teisena
Kaip portalui „Kas vyksta Kaune“ komentavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė, apie tokį įvykį iš tiesų buvo informuoti policijos pareigūnai.
„Rugpjūčio 12 d. apie 0 val. 45 min. apsinuoginęs vyras vijosi moterį, ji pabėgo. Dėl šio įvykio Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariate yra pradėta administracinė teisena pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 481 str. (Nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas)“, – teigė Kauno policijos atstovė.
Anot jos, per šiuos metus panašaus pobūdžio pranešimų Kalniečių parke nebuvo registruota.