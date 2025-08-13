Žinios, kurios šviečia.
Joniškio r. policija sučiupo du jaunus įsilaužėlius – rasta ir dalis pavogtų daiktų

2025 m. rugpjūčio 13 d. 09:27
Lrytas.lt
Joniškio policija sulaikė jaunuolių porelę, įtariamą vagyste. Rasta ir dalis pavogtų daiktų.
Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, tarp rugpjūčio 5 d. ir 12 d. Joniškio r., Gaižaičių kaime, išdaužus durų stiklą ir įsibrovus į vyro (gim. 1986 m.) negyvenamą pastatą, pavogti du akumuliatoriniai suktukai, aštuonios vandens saugos liemenės, įvairūs mokykliniai reikmenys, vaikiški rūbai ir avalynė, kompiuteris, bokso kriaušė, dvi biuro kėdės, dulkių siurblys, kalėdinė girlianda.
Turtinė žala – 2 150 eurų.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariama jauna porelė – vyras (gim. 2003 m.) ir moteris (gimusi 2006 m.).
Dalis pavogtų daiktų surasta.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
