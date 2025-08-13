Joniškio r. policija sučiupo du jaunus įsilaužėlius – rasta ir dalis pavogtų daiktų

Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, tarp rugpjūčio 5 d. ir 12 d. Joniškio r., Gaižaičių kaime, išdaužus durų stiklą ir įsibrovus į vyro (gim. 1986 m.) negyvenamą pastatą, pavogti du akumuliatoriniai suktukai, aštuonios vandens saugos liemenės, įvairūs mokykliniai reikmenys, vaikiški rūbai ir avalynė, kompiuteris, bokso kriaušė, dvi biuro kėdės, dulkių siurblys, kalėdinė girlianda.
Turtinė žala – 2 150 eurų.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariama jauna porelė – vyras (gim. 2003 m.) ir moteris (gimusi 2006 m.).
Dalis pavogtų daiktų surasta.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.