Lietuvos dienaKriminalai

Lenkijos pasieniečiai sulaikė baudos mokėti nenorinti beteisį lietuvį vilkiko vairuotoją – gresia nauji nemalonumai

2025 m. rugpjūčio 13 d. 14:13
Lrytas.lt
Lenkijoje sulaikytas lietuvis, kuris jau ne pirmą kartą įkliūva vairuodamas be teisių. Kadangi vyras jam skirtos baudos nesumokėjo, jis turėjo keliauti į areštinę, o vietos teismas buvo paskelbęs lietuvio paiešką. Dabar beteisio vilkiko vairuotojo laukia nauji nemalonumai.
Kaip pranešė Lenkijos pasieniečiai, beteisis lietuvis vilkiko vairuotojas rugpjūčio 11 d. įkliuvo viename iš postų pasienyje su Karaliaučiaus sritimi.  
Kaip rašoma pranešime, 66 metų lietuvis atvyko į Lenkijos pasienio kontrolės punktą vairuodamas vilkiką DAF. Paaiškėjo, kad vyras neturi teisės vairuoti.
Be to, pasieniečiai išsiaiškino, kad jam jau buvo skirta 1 500 zlotų (apie 352 eurai) bauda už vairavimą be vairuotojo pažymėjimo. Tačiau šios baudos vyras nesumokėjo ir už tai Pasienio apsaugos pareigūnai patikrino keliautojų duomenų bazes ir patvirtino, kad jo ieško Branevo miesto (miestas šiaurės rytų Lenkijoje, Varmijos Mozūrų vaivadijoje, maždaug pusiaukelėje tarp Karaliaučiaus ir Gdansko – red. past.) teismas – dėl nesumokėtos baudos lietuvis turėjo atlikti arešto bausmę.
Pasieniečių sulaikytas lietuvis baudą pagaliau susimokėjo. Tuo tarpu Branevo miesto policija atlieka tolesnį tyrimą dėl pakartotinio pažeidimo – vairavimo be neturint tam teisės.
beteisis vairuotojaslietuvisLenkija
