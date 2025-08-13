Lentvario gyventojos pagalbos šauksmas policijai: „Buvęs sugyventinis bando atimti vaiką!“

Vilniaus apskrities VPK praneša, kad rugpjūčio 12 d. apie 19 val. 40 min. Trakų r., Lentvaryje, Račkūnų g., vyras (gim. 1991 m.) grasino moteriai (gimusi 1995 m.).
Pareigūnus išsikvietė pati moteris. Paskambinusi pagalbos telefonu ji sakė, kad buvęs sugyventinis bandė iš jos atimti vaiką.
Moteris pasakojo, kad jis atbėgo su peiliu rankoje, vėliau atėmė telefoną.
Atvykę pareigūnai telefoną surado.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
