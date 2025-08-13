Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaKriminalai

Lentvario gyventojos pagalbos šauksmas policijai: „Buvęs sugyventinis bando atimti vaiką!“

2025 m. rugpjūčio 13 d. 08:53
Lrytas.lt
Trakų rajono policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl grasinimo nužudyti ir aiškinasi buvusių sugyventinių konfliktą. Moteris teigia, kad iš jos vyriškis bandė atimti vaiką.
Daugiau nuotraukų (1)
Vilniaus apskrities VPK praneša, kad rugpjūčio 12 d. apie 19 val. 40 min. Trakų r., Lentvaryje, Račkūnų g., vyras (gim. 1991 m.) grasino moteriai (gimusi 1995 m.).
Pareigūnus išsikvietė pati moteris. Paskambinusi pagalbos telefonu ji sakė, kad buvęs sugyventinis bandė iš jos atimti vaiką.
Moteris pasakojo, kad jis atbėgo su peiliu rankoje, vėliau atėmė telefoną.
Atvykę pareigūnai telefoną surado.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
grasinimas nužudytiLentvarisTrakų rajonas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.