Smarkiai apgirtusi Radviliškio r. gyventoja smurtavo prieš kiek blaivesnį vyrą

Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, rugpjūčio 12 d. apie 18 val. 15 min. Radviliškio r., Bučiūnų kaime, namuose, girta moteris (gimusi 1970 m.) smurtavo prieš taip pat girtą vyrą (gim. 1990 m.).
Nukentėjusysis po medikų apžiūros įvykio vietoje, paliktas gydytis ambulatoriškai.
Po incidento moteriai nustatytas 3,30 prom. girtumas, vyrui – 1,99 prom.
Įtariamoji uždaryta į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojeRadviliškio rajonassulaikymas
Rodyti daugiau žymių