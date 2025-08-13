Tris kalėjimus atakavo draudžiamų daiktų mėtytojai – visus siuntinius perėmė pareigūnai

Alytaus kalėjime apie 17 val. 40 min. Skaitmeninio monitoringo skyriaus specialistas pastebėjo draudžiamų daiktų permetimą į kalėjimo teritoriją.
Netrukus buvo rasti visi keturi permetimo paketai. Juos išardžius, viduje aptikta 12 mobiliojo ryšio telefonų ir 6 medicininiai švirkštai.
Šiaulių kalėjime apie 14 val. 45 min., ties kalėjimo perimetro tvora, buvo rastas paketas, kuriame buvo 5 mobiliojo ryšio telefonai.
Pravieniškių 2-asis kalėjime apie 17 val. 20 min. pastebėtas draudžiamų daiktų permetimas.
Surasti abu permetimo paketai. Juos išardžius, viduje aptikta 9 mobiliojo ryšio telefonai ir 4 USB laidai.
Lietuvos kalėjimų tarnyba primena, kad draudžiamų daiktų patekimas į įkalinimo įstaigas kelia grėsmę saugumui ir tvarkai, todėl šiems bandymams nuolat užkertamas kelias pasitelkiant technines stebėjimo priemones ir budrius pareigūnų veiksmus.
