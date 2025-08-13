Vienu nelegaliu bravoru Žemaitijoje mažiau – Telšių r. likviduotas miško tankmėje veikęs naminukės fabrikėlis

Pareigūnai gavo informaciją apie 1974 m. gimusį Varnių miestelio gyventoją, kuris, kaip įtariama, nelegaliai prekiauja namine degtine. Pirminiais duomenimis, vyras galimai realizuoja didelius kiekius alkoholio, o gėrimą gamina pats arba padedamas kitų žmonių. Tačiau iki šiol tiksli gamybos bei laikymo vieta nebuvo žinoma.
Reaguodami į gautą informaciją, 2025 m. rugpjūčio 5 d., apie 8 val. 30 min., pareigūnai miško tankmėje, Telšių rajone, Varnių seniūnijoje, aptiko įrangą, galimai skirtą nelegaliai alkoholio gamybai. Šalia rastos įrangos buvo ir įvairios talpos, pripildytos skaidraus skysčio, skleidžiančio specifinį naminės degtinės kvapą – iš viso apie 200 litrų.
Įvykio vietoje sulaikytas ir kitas vyras gimęs 1975 m., kuris dirbo prie rastos gamybos įrangos.
Tyrimo metu bus siekiama nustatyti visus galimai su organizuotu naminės degtinės gamybos ir platinimo tinklu susijusius žmones bei išsiaiškinti visą nusikalstamos veikos mastą.
Policija primena, kad nelegali alkoholio gamyba bei realizavimas kelia pavojų ne tik visuomenės saugumui, bet ir žmonių sveikatai. Už tokią veiklą numatyta baudžiamoji atsakomybė. Kviečiame gyventojus nelikti abejingais ir apie pastebėtus pažeidimus pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112.
