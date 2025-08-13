Vilniaus apskrities gyventojai sukčiams vėl atidavė tūkstančius eurų

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 12 d. Vilniaus apskrities VPK gautas vyro (gim. 1996 m.) pranešimas, kad rugpjūčio 8 d. apie 11 val. Vilniuje, jam paskambino nepažįstamas žmogus, kuris apgaule išviliojo 5 400 eurų.
Taip pat rugpjūčio 12 d. apie 14 val. 12 min. Vilniuje, moteriai (gimusi 1948 m.) būnant namuose, paskambino nepažįstamas rusakalbis žmogus, kuris, prisistatęs policijos pareigūnu, apgaule (neva namuose laikomi suklastoti pinigai) iš jos išviliojo 10 000 eurų.
Pinigus moteris atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Tą pačią dieną apie 12 val. 45 min. Šalčininkų r.,moteriai (gimusi 1941 m.) būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę banko darbuotoju ir policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 18 000 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 1 d.
sukčiaisukčiavimaseurai
