Lietuvos diena

Alytuje sudegė biotualetas – policija pradėjo tyrimą

2025 m. rugpjūčio 14 d. 09:30
Lrytas.lt
Alytaus policija aiškinasi, kas sudegino biotualetą. Tiesa, kol kas tiriama versija, kad biotualetas sudegė dėl kažkieno neatsargumo.
Kaip pranešė Alytaus apskrities VPK, rugpjūčio 13 d. apie 8 val. 40 min. Alytaus policijoje gautas pranešimas, kad Alytuje, Vilties g., sudegintas biotualetas.
Nuostolis – 3 037 eurai.
Pradėtas įvykio aplinkybių patikslinimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo dėl neatsargumo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas dėl neatsargumo sunaikino ar sugadino svetimą turtą ir padarė didelės turtinės žalos nukentėjusiam, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
