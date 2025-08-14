Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaKriminalai

Avariją Kaune sukėlęs vairuotojas policijai į alkotesterį pripūtė itin retai matomus skaičius – 4,31 prom.

2025 m. rugpjūčio 14 d. 10:05
Lrytas.lt
Kauno apskrities policija praėjusią parą pradėjo keturis ikiteimisminius tyrimus vairuotojams, kurie prie vairo sėdo sunkiai apgirtę. Vienas avariją sukėlęs vairuotojas į policijos alkotesterį pripūtė itin retai matomus skaičius.
Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, rugpjūčio 13 d. apie 15 val. Kaune, Bivylių g., automobilis „Volkswagen“, vairuojamas girto vyro (gim. 1974 m.), kliudė stovintį automobilį „Toyota“.
„Volkswagen“ vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 4,31 prom.
Taip pat rugpjūčio 13 d. apie 19 val. 25 min. Jonavos r., Šveicarijos kaime, automobilį „Ford“ vairavo girtas vyras (gim. 1975 m.).
Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,63 prom.
Tą pačią dieną apie 20 val. Jonavoje, Panerių g., automobilį „Opel“ vairavo girtas vyras (gim. 1977 m.).
Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,63 prom.
Apie 23 val. 10 min. Kėdainių r., kelyje Kėdainiai – Šėta – Ukmergė, automobilį „Volkswagen“ vairavo girtas vyras (gim. 1991 m.).
Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,59 prom.
Visiems vairuotojams pradėti ikiteisminiai tyrimai. Dabar jiems be kita ko gresiai ir iki metų kalėjimo.
