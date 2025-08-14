Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaKriminalai

Nemune ties Kačergine radus dreifuojančią valtį, ugniagesiai puolė ieškoti skenduolio Policija: valtis vogta

2025 m. rugpjūčio 14 d. 09:55
Lrytas.lt
Trečiadienį Nemune ties Kačerginę ugniagesiai puolė ieškoti skenduolio po to, kai žmonės čia rado dreifuojančią valtį be žmonių, bet su asmeniniais daiktais viduje. Paieškos baigtos policijai nustačius, kad valtis buvo pavogta.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, rugpjūčio 13 d. apie 10 val. 24 min. ugniagesiai buvo iškviesti į Kačerginės miestelį, J.Biliūno g. Buvo pranešta, kad žmonės Nemune mato dreifuojančią valtį, viduje asmeniniai daiktai ir irklas, žmogaus nėra.
Atvykus gelbėtojams, pranešėjas valtį jau buvo ištempęs į krantą.
Gelbėtojai Nemune atliko žvalgybą iš valties 5 km spinduliu, tačiau nieko įtartino nerado.
Galiausiai paieškos buvo baigtos, kai policijos pareigūnai nustatė, kad valtis yra vogta. Ji palikta policijos priežiūrai.
valtisNemunasugniagesiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.