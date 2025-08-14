Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, rugpjūčio 13 d. apie 10 val. 24 min. ugniagesiai buvo iškviesti į Kačerginės miestelį, J.Biliūno g. Buvo pranešta, kad žmonės Nemune mato dreifuojančią valtį, viduje asmeniniai daiktai ir irklas, žmogaus nėra.
Atvykus gelbėtojams, pranešėjas valtį jau buvo ištempęs į krantą.
Gelbėtojai Nemune atliko žvalgybą iš valties 5 km spinduliu, tačiau nieko įtartino nerado.
Galiausiai paieškos buvo baigtos, kai policijos pareigūnai nustatė, kad valtis yra vogta. Ji palikta policijos priežiūrai.
