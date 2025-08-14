Per naktinį automobilio patikrinimą Vilniuje pareigūnai rado didelį kiekį narkotikų ir dvi pistoletų kopijas

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 13 d. apie 2 val. 06 min. Vilniuje, Vito Gerulaičio g., automobilių stovėjimo aikštelėje, policijos pareigūnai patikrino vyro (gim. 1978 m.) automobilį „Toyota Prius“.
Pasak policijos, automobilyje rasta ir paimta keliolika užspaudžiamų maišelių su kristalo pavidalo medžiagomis ir tabletėmis. Įtariama, jog tai – narkotinės ar psichotropinės medžiagos.
Taip pat automobilyje rasti įrankiai narkotinių medžiagų vartojimui, svarstyklės bei 2 „Airsoft“ pistoletai ir dėtuvės su šratais.
Nors policija į rastų daiktų sąrašą kartu su narkotikais ir įtraukė šiuos ginklus, jie bus mažiausia automobilyje sedėjusio vyriškio problema. Kaip Lrytas jau ne kartą yra skelbęs, airsoftiniai ginklai yra viso labo tikslios tikrų ginklų imitacijos, šaudančios plastikiniais rutuliukais ir naudojamos sportiniame kariniame žaidime, kuriame imituojami tikrų jėgos ir karinių struktūrų veiksmai. Šiems ginklams leidimų nereikia, jiems nėra taikomi jokie apribojimai.
Tuo tarpu neteisėtas narkotinių medžiagų laikymas užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Tad vyras buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
NarkotikaiVilniusairsoft
