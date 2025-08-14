Už įstatymų pažeidimus iš Vokietijos deportuotas druskininkietis jau dvejus metus ieškomas ir Lietuvos teisėsaugos

Trečiadienį Vilniaus oro uoste dirbantys pasieniečiai, pagal turimą informaciją, patikrino reisu iš Frankfurto (Vokietija) atskridusio keleivio dokumentus. VSAT turimais duomenimis, vokiečiai, 35-erių metų lietuvį, išsiuntė iš savo šalies už joje padarytus įstatymų pažeidimus.
Be to pasieniečiai nustatė, kad prieš du metus, 2023-ųjų rugsėjį, šio vyro paiešką paskelbė ir Kauno policija.
Paaiškėjo, kad Lietuvos teisėsaugos vyras ieškomas už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, be tikslo jas platinti. Vengdamas teisingumo, jis pasislėpė ir pabėgo iš Lietuvos. Griežčiausia bausmė, kuri jo laukia – laisvės apribojimas arba areštas.
VSAT pareigūnai jį sulaikė ir pristatė į Vilniaus oro uosto pasienio kontrolės punkto tarnybines patalpas. Informavus paieškos iniciatorių, tą pačią dieną pasieniečiai sulaikytąjį perdavė Kauno policijos konvojui.
deportacijasulaikymasVilniaus oro uostas
