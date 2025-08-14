Zarasuose - dar vienas išpuolis prieš M. Saukos kūrinį „Liudytoja“

Kaip rašoma Utenos apskrities VPK pranešime, Zarasuose įvyko incidentas, kurio taikiniu vėl tapo skulptoriaus Mykolo Saukos kūrinys „Liudytoja“.
Rugpjūčio 12 d., apie 17 val. 40 min., D.Bukonto gatvėje, Kraštiečių muziejaus kieme, 1991 m. gimęs miesto gyventojas teptuku paišė ant skulptūros.
Nors vyras iki šiol administracine tvarka nebuvo baustas, jo veiksmai įvertinti kaip nepadorūs, visuomenei nepriimtini ir nesuderinami su dorovės normomis bei pažeidžiantys viešąją tvarką ir žmonių rimtį.
Už šį nusižengimą vyrui surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo.
Administracinių nusižengimų kodeksas nurodo, kad necenzūriniai žodžiai ar gestai viešosiose vietose, įžeidžiamas kibimas prie žmonių, kiti tyčiniai veiksmai, kuriais siekiama pažeisti viešąją tvarką ir žmonių rimtį, užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.
Vandalų taikiniu tapo ne pirmą kartą
Kaip jau skelbė Lrytas, rugpjūčio 7 d. Zarasuose, D.Bukonto g., apie 23 val. buvo padegta skulptoriaus Mykolo Saukos nauja skulptūra „Liudytoja“.
Policija tąkart kreipėsi į žmones ką nors mačiusius ar turinčius informacijos apie šį vandalų išpuolį – turintys informacijos buvo prašomi susisiekti su Utenos apskrities VPK Zarasų r. PK pareigūnais arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
Praėjus kelioms valandoms po šio kreipimosi policija pranešė, kad įtariamasis sulaikytas.
„Praėjus kelioms valandoms nuo tyrimo pradžios, Utenos apskrities VPK Zarasų rajono policijos komisariato pareigūnai sulaikė įtariamąjį, padegusį skulptoriaus Mykolo Saukos skulptūrą „Liudytoja“. Tai 42 metų vyras, Zarasų miesto gyventojas, ankščiau nebuvo teistas.
Šiuo metu Utenos apskrities VPK Zarasų r. PK pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo. Visos įvykio aplinkybės ir papildomos detalės bus ištirtos ikiteisminio tyrimo metu“, – tąkart pranešė policija.
Viešai atgailavo
Ketvirtadienį Zarasų rajono savivaldybės admistracija pranešė, kad įtariamasis išplatino viešą laišką, kuriame atsiprašė dėl savo išpuolio.
„Nuoširdžiai atspirašau skulptoriaus Mykolo Saukos, Zarasų krašto muziejaus, Zarasų miesto bendruomenės ir visų, kuriuos įskaudinau savo neapgalvotu poelgiu – skulptūros „Liudytoja“ padegimu.
Labai apgailestauju dėl savo veiksmų. Tą vakarą buvau paveiktas alkoholio, praradęs gebėjimą adekvačiai įvertinti situaciją ir pasielgiau visiškai neapgalvotai. Tai nebuvo nei planuota, nei nei apmąstyta – viskas įvyko akimirksniu, tačiau pasekmės skaudžios ir neištrinamos. Suprantu, kad mano poelgis pakenkė ne tik meno kūriniui, bet ir įžeidė žmonių jausmus sukėlė daug neigiamų emocijų mūsų mieste.
Žinau, kad vien atsiprašymo neužtenka. Prisiimu visą atsakomybę už padarytą žalą ir esu pasirengęs atslyginti nuostolius, bendradarbiauti su atsakingomis institucijomis bei prisidėti prie to, kad būtų atkurta pagarba šiam meno kūriniui ir jo idėjai.
Labai tikiuosi, kad man pavyks susigrąžinti pasitikėjimą, o šis skaudus įvyks taps pamoka ne tik man, bet ir kitiems – kad neapgalvotas veiksmas gali pakenkti daug daugiau, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio“, – rašoma atgailos laiške.