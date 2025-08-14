Zarasuose M. Saukos skulptūrą padegęs vyras viešai atgailauja: „Viskas įvyko akimirksniu“

Įtariamojo viešą laišką socialiniame tinkle „Facebook“ išplatino Zarasų rajono savivaldybės administracija.
„Po Zarasuose įvykusio incidento, kai buvo padegta skulptoriaus Mykolo Saukos skulptūra „Liudytoja“, įtariamas savo noru kreipėsi su prašymu viešai atsiprašyti.
Džiaugiamės, kad jis rado savyje drąsos pripažinti klaidą ir atvirai apie ją prabilti. Dalijamės jo žodžiais, kuriuose jis išreiškia apgailestavimą, prisiima atsakomybę, pasirengimą atlyginti žalą bei bendradarbiauti su atsakingomis institucijomis.
Tikimės, kad šis atsiprašymas taps žingsniu į susitaikymą, o šis skaudus įvykis primins, kaip svarbu nespręsti nesutarimų smurtu ar naikinimu“, – rašoma Zarasų rajono savivaldybės administracijos įraše socialinaime tinkle.
„Žinau, kad vien atsiprašymo neužtenka“
Kartu Zarasų rajono savivaldybės administracija paviešino ir įtariamojo laiško faksimilę, kur vyriškis apgailestauja dėl įvykio.
„Nuoširdžiai atspirašau skulptoriaus Mykolo Saukos, Zarasų krašto muziejaus, Zarasų miesto bendruomenės ir visų, kuriuos įskaudinau savo neapgalvotu poelgiu – skulptūros „Liudytoja“ padegimu.
Labai apgailestauju dėl savo veiksmų. Tą vakarą buvau paveiktas alkoholio, praradęs gebėjimą adekvačiai įvertinti sutuaciją ir pasielgiau visiškai neapgalvotai. Tai nebuvo nei planuota, nei nei apmąstyta – viskas įvyko akimirksniu, tačiau pasekmės skaudžios ir neištrinamos. Suprantu, kad mano poelgis pakenkė ne tik meno kūriniui, bet ir įžeidė žmonių jausmus sukėlė daug neigiamų emocijų mūsų mieste.
Žinau, kad vien atsiprašymo neužtenka. Prisiimu visą atsakomybę už padarytą žalą ir esu pasirengęs atslyginti nuostolius, bendradarbiauti su atsakingomis institucijomis bei prisidėti prie to, kad būtų atkurta pagarba šiam meno kūriniui ir jo idėjai.
Labai tikiuosi, kad man pavyks susigrąžinti pasitikėjimą, o šis skaudus įvyks taps pamoka ne tik man, bet ir kitiems – kad neapgalvotas veiksmas gali pakenkti daug daugiau, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio“, – rašoma atgailos laiške.
Sučiuptas per kelias valandas
Lrytas primena, kad rugpjūčio 7 d. Zarasuose, D.Bukonto g., apie 23 val. buvo padegta skulptoriaus Mykolo Saukos nauja skulptūra „Liudytoja“.
Policija kreipėsi į žmones ką nors mačiusius ar turinčius informacijos apie šį vandalų išpuolį – turintys informacijos buvo prašomi susisiekti su Utenos apskrities VPK Zarasų r. PK pareigūnais arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
Praėjus kelioms valandoms po šio kreipimosi policija pranešė, kad įtariamasis sulaikytas.
„Praėjus kelioms valandoms nuo tyrimo pradžios, Utenos apskrities VPK Zarasų rajono policijos komisariato pareigūnai sulaikė įtariamąjį, padegusį skulptoriaus Mykolo Saukos skulptūrą „Liudytoja“. Tai 42 metų vyras, Zarasų miesto gyventojas, ankščiau nebuvo teistas.
Šiuo metu Utenos apskrities VPK Zarasų r. PK pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo. Visos įvykio aplinkybės ir papildomos detalės bus ištirtos ikiteisminio tyrimo metu“, – tąkart pranešė policija.