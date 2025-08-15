Žinios, kurios šviečia.
Girtas vairuotojas pareigūnus nesėkmingai bandė sugundyti tūkstantiniu kyšiu

2025 m. rugpjūčio 15 d. 12:06
Lrytas.lt
Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi bandymą papirkti pareigūnus.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 14 d. apie 22 val. 59 min. Vilniaus r., Riešės seniūnijoje, Ažulaukės kaime, automobilio „Audi“ vairuotojas (gim. 1988 m.), siekdamas išvengti baudžiamosios atsakomybės už tai, kad vairavo girtas, siūlė 2 000–5 000 eurų kyšį Vilniaus apskrities VPK Reagavimo valdybos pareigūnams.
Pareigūnai pinigais nesusigundė.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
