Girtas vyras Kelmėje įsibrovė į parduotuvę naktipiečių: gėrė čia rastą alkoholį ir valgė maistą iki buvo sulaikytas

Kaip pranešė Telšių apskrities VPK, rugpjūčio 14 d. apie 22 val. 55 min. Kelmėje, S.Šilingo g., girtas vyras (gim. 1992 m.), išdaužė parduotuvės paradinių durų stiklo paketą ir įsibrovė į parduotuvės patalpas.
Policija praneša, kad parduotuvėje vyras iš lentynų pagrobė alkoholio bei maisto produktų ir vietoje juos vartojo.
Įtariamasis buvo sulaikytas įvykio vietoje ir pristatytas į areštinę.
Po sulaikymo vyriškiui nustatytas 2,87 prom. girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
