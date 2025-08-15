Sulaikomas smurtautojas greta Marijampolės apspardė policijos patrulį

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 14 d. apie 20 val. 30 min. Marijampolės savivaldybėje, Puskelnių kaime, Gėlių g., talpinant į tarnybinio automobilio laikino sulaikymo patalpą įtariamą smurtu artimoje aplinkoje (paskirtas smurto artimoje aplinkoje orderis) vyrą (gim. 1982 m.), šis pasipriešino ir tyčia spyrė koja tris kartus Marijampolės apskrities VPK patrului.
Pareigūnas dėl fizinio skausmo sukėlimo į medikus nesikreipė.
Įtariamasis, kuris atsisakė pasitikrinti girtumą, uždarytas į Marijampolės apskrities VPK ilgalaikio sulaikymo patalpas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo pareigūnams.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas ar grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
