Girta ir beteisė vairuotoja Vilkaviškio r. apvertė savo automobilį – apgadinta kapinių tvora

2025 m. rugpjūčio 16 d. 10:42
Vilkaviškio rajone prie vairo sėdusi girta ir beteisė moteris sukėlė avariją – jos automobilis apsivertė prieš tai apgadinęs kapinių tvorą ir ženklą.
Kaip pranešė Marijampolės apskrities VPK, rugpjūčio 15 d. apie 7 val. 40 min. Marijampolės apskrities VPK pareigūnai pastebėjo, kad Vilkaviškio r., Augalų kaime, Kapų g., apgadinęs kapinių tvorą ir ženklą, į griovį nuvažiavo ir apsivertė automobilis „Opel Astra“.
Policija praneša, kad automobilį vairavo teisę vairuoti transporto priemones praradusi girta (2,75 prom.) moteris (gimusi 1986 m.). Kartu važiavo taip pat girta (3,48 prom.) kita moteris (gimusi 1995 m.).
Automobilis išgabentas į saugojimo aikštelę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vairuotojai be kita ko gresia ir iki metų kalėjimo.
