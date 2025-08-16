Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 15 d. apie 13 val. 47 min. Šalčininkų r., Pabarės seniūnijoje, Žygmantiškių kaime, girtas (2,04 prom.) vyras (gim. 1981 m.) vairavo automobilį „Citroen Xsara“.
Taip pat rugpjūčio 15 d. apie 16 val. 45 min. Vilniaus r., Nemenčinėje, girtas (3,72 prom.) vyras (gim. 1980 m.) vairavo automobilį „VW Passat“.
Lrytas jau skelbė apie girto vairuotojo sukeltą avariją Vilniaus rajone. Apie 19 val. 34 min. Vilniaus r., Nemenčinės seniūnijoje, Raudondvario kaime, nereguliuojamoje Parčevskių g. ir Švenčionių g. sankirtoje, automobilis „Volvo V40“ sukdamas nepraleido ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu automobiliu „Ford Kuga“, vairuojamu vyro (gim. 1955 m.).
Automobilio „Volvo V40“ vairuotojas (gim. 1972 m.) iš eismo įvykio vietos pasišalino. Apie 20 val. 09 min. jam nustatyta 2,14 prom.
Eismo įvykio metu nukentėjo dvi automobilio „Ford Kuga“ keleivės (gimusios 1963 m. ir 1943 m.) bei automobilio „Volvo V40“ vairuotojas, kurie, suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, gydomi ambulatoriškai.
Tą pačią dieną apie 20 val. Vilniuje, Liudvinavo g., girtas (2,43 prom.) vyras (gim. 1983 m.) vairavo automobilį „Opel Zafira“.
Telšių apskrities VPK praneša, kad rugpjūčio 15 d. apie 13 val. 15 min. Mažeikiuose, Ventos g., girtas (1,62 prom.) vyras (gim. 1964 m.) vairavo automobilį „Volkswagen Passat“. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Rugpjūčio 16 d. apie 2 val. 45 min. Telšiuose, Luokės g., girtas (1,75 prom.) vyras (gim. 1970 m.) vairavo automobilį „Citroen C5“. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Kauno apskrities VPK informuoja, kad rugpjūčio 15 d. apie 10 val. 05 min. Kaišiadorių r., kelyje Vilnius – Kaunas – Klaipėda, automobilį „Mercedes-Benz“ vairavo girtas vyras (gim. 1973 m.). Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,41 prom.
Taip pat rugpjūčio 15 d. apie 10 val. 50 min. Kaune, Piliuonos g., automobilį „Opel Signum“ vairavo girtas vyras (gim. 1984 m.). Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,90 prom.
Tą pačią dieną apie 13 val. Kauno r., Girionių kaime, automobilį „Audi“ vairavo girtas vyras (gim. 1984 m.). Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,67 prom.
Apie 15 val. 55 min. Kaune, Abrikosų take, automobilį „Volvo S80“ vairavo girtas vyras (gim. 1984 m.). Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,96 prom.
Apie 19 val. 45 min. Kauno r., Laumėnų kaime, automobilį „Ford Galaxy“ vairavo girtas vyras (gim. 1984 m.). Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,71 prom.
Tauragės apskrities VPK praneša, kad rugpjūčio 15 d. apie 13 val. Šilutės r., Jakštelių kaime, girtas (2,88 prom.) ir teisės vairuoti neturintis vyras (gim. 1991 m.), vairuodamas automobilį „Mitsubishi Space Star“, nepasirinko saugaus greičio, nuvažiavo nuo kelio ir apsivertė. Įvykio metu apgadintas automobilis.
Tą pačią dieną apie 16 val. 24 min. kelyje Mažeikiai – Tauragė – Šilalė, girtas (1,71 prom.) vyras (gim. 1982 m.), vairavo sunkvežimį „Volvo“.
Panevėžio apskrities VPK praneša, kad rugpjūčio 15 d. apie 10 val. 23 min. Pasvalio r., Saločių miestelyje, Gedimino a., girtas (2,29 prom.) vyras (gim. 1969 m.) vairavo automobilį „Opel Vectra Wagon“.
Alytaus apskrities VPK praneša, kad rugpjūčio 15 d. apie 23 val. 10 min. Alytaus r., Daugų kaime, patikrinimui sustabdytas automobilis „Volvo V70“, kurį vairavo girtas (2,24 prom.) vyras (gim. 1985 m.).
Taip pat rugpjūčio 15 d. apie 14 val. 18 min. Birštono savivaldybėje, Naudžiūnų kaime, kelyje Birštonas – Puzonys, girtas (2,74 prom.) vyras (gim. 1985 m.) vairuodamas automobilį „VW Passat“, jo nesuvaldė ir nuvažiavo į pakelės griovį.
Tą pačią dieną apie 18 val. Druskininkų savivaldybėje, Leipalingio seniūnijoje, Veršių kaime, sodybos teritorijoje, girtas (2,22 prom.) vyras (gim. 1970 m.) vairuodamas keturratį, jo nesuvaldė, atsitrenkė į kieme esantį pastatą ir jį apgadino. Dėl patirtų sužalojimų vyras pristatytas į Druskininkų ligoninę.
Marijampolės apskrities VPK praneša, kad rugpjūčio 15 d. apie 7 val. 40 min. pareigūnai pastebėjo, kad Vilkaviškio r., Augalų kaime, Kapų g., apgadinęs kapinių tvorą ir ženklą, į griovį nuvažiavo ir apsivertė automobilis „Opel Astra“, kurį vairavo teisę vairuoti transporto priemones praradusi girta (2,75 prom.) moteris (gimusi 1986 m.). Kartu važiavo kita girta (3,48 prom.) moteris (gimusi 1995 m.).
Automobilis išgabentas į saugojimo aikštelę.
Rugpjūčio 16 d. apie 2 val. 10 min. Vilkaviškyje, Vytauto g., automobilį „Volvo S40“ vairavo girtas teisės vairuoti neturintis vyras (gim. 1988 m.).
Kartu automobilyje buvo girtas (2,02 prom.) vyras (gim. 1998 m.), kitas girtas (2,59 prom.) vyras (gim. 1980 m.) ir dar vienas girtas (1,68 prom.) vyras (gim. 1976 m.).
Vairuotojai nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,54 prom.
Klaipėdos apskrities VPK informuoja, kad rugpjūčio 16 apie 2 val. 09 min. Kretingos r., Padvarių kaime, automobilio BMW vairuotojas (gim. 1995 m.) nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į namo tvorą.
Vairuotojui nustatytas 1,85 prom. girtumas.
Automobilio keleivė (gimusi 1996 m.) dėl patirtų sužalojimų perduota medikams.
Rugpjūčio 15 d. apie 13 val. 57 min. Klaipėdos r., Dituvos kaime, sustabdyto automobilio „Audi A1“ vairuotojai (gimusi 1974 m.) nustatytas 2,35 prom. girtumas.
Taip pat rugpjūčio 15 d. apie 14 val. 23 min. Klaipėdos r., Dituvos kaime, sustabdyto automobilio „Mercedes-Benz“ vairuotojui (gim. 1974 m.) nustatytas 2,41 prom. girtumas.
Apie 21 val. 04 min. Klaipėdos r., Rimkų kaime, sustabdyto automobilio „Dacia Duster“ vairuotojui (gim. 1974 m.) nustatytas 2,49 prom. girtumas.
Dėl visų įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai. Įkliuvusiems vairuotojams be kita ko gresiai ir iki metų kalėjimo.
