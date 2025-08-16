Nuo sukčių nukentėjusi moteris policijai pasiskundė tik praėjus 8 mėnesiams po to, kai prarado 25 tūkst. eurų

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 15 d. Vilniaus policijoje gautas moters (gimusi 1968 m.) pranešimas, kad nuo 2024 m. liepos 17 d. iki 2024 m. lapkričio mėn. Kaišiadorių r., jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę valiutų biržų analitikais, apgaule išviliojo 25 000 eurų.
Taip pat rugpjūčio 15 d. Vilniaus apskrities VPK gautas vyro (gim. 1961 m.) pranešimas, kad liepos 10 d. apie 21 val. Vilniaus r., būnant namuose, paspaudus netikros svetainės nuorodą, iš jo banko sąskaitos apgaule pasisavinta 4 000 eurų.
Tą pačią dieną apie 19 val. 45 min. Ukmergės r. paspaudus gautą aktyvią nuorodą ir suvedus elektroninės bankininkystės duomenis, iš moters (gimusi 1977 m.) banko sąskaitos apgaule išviliota 1 500 eurų.
Marijampolės apskrities VPK praneša, kad rugpjūčio 15 d. apie 14 val. Marijampolės policijoje gautas moters pranešimas, kad Marijampolėje, Mokolų g., būdama namuose, pastebėjo, kad iš jai priklausančios „Artea“ banko sąskaitos šio mėnesio 14 d. sukčiavimo būdu nuskaityti pinigai.
Padaryta 1 900 eurų turtinė žala.
Klaipėdos apskrities VPK praneša, kad rugpjūčio 15 d. į Klaipėdos m. PK kreipėsi 1937 m. gimusi moteris, kuri nurodė, kad tą pačią dieną apie 11 val. pareiškėja į namus Klaipėdoje, Debreceno g., įsileido nepažįstamą moterį, kuri apgaulės būdu išviliojo 2 000 eurų ir pasišalino.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
