2025 m. rugpjūčio 16 d. 18:41
Nužudymas Žvėryne prikėlė paauglių košmarus: Šiaulių kanibalių šiurpas ir kruvinas pasimatymas
2025 m. rugpjūčio 16 d. 18:41
Nepilnamečiai žudikai savo žiaurumu dažnai šiurpina net ilgamečius pareigūnus ir teisėjus. Nevaldomos agresijos aukomis tampa bendramoksliai ir į pasimatymus pakviestos paauglės.
Viktorija Lietuvninkaitė
Žvėrynas
Viktorija Vaitiekaitytė
