Lietuvos dienaKriminalai

Vilnietis sostinės centre iš Neries ištraukė revolverį

2025 m. rugpjūčio 16 d. 10:16
Lrytas.lt
Vilniaus policija aiškinasi, kas sostinės centre į Nerį įmetė revolverį. Taip pat tiria ar su šiuo ginklu nebuvo įvykdyta nusikaltimų.
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 15 d. apie 10 val. 25 min. Vilniuje, Olimpiečių g., vyras (gim. 2001 m.) iš Neries upės ištraukė galimai šaunamąjį ginklą-revolverį.
Ginklą paėmė policijos pareigūnai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu. 
Pareigūnai bando nustatyti, kas sostinės centre atsikratė ginklo ir ar su šiuo revolveriu nebuvo įvykdyta kokių nors nusikaltimų.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
