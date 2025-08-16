Visagine susimušė šeimos nariai – vyras ir moteris nakvojo areštinėje

Kaip pranešė Utenos apskrities VPK, rugpjūčio 15 d. apie 8 val., Visagine, Veteranų g., bute, vyras (gim. 2004 m.) ir moteris (gimusi 1992 m.) smurtavo vienas prieš kitą.
Smurtavę vyras ir moteris sulaikyti ir uždaryti į Panevėžio apskrities VPK areštinę.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
