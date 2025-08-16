Žagarėje piktadariai nuo pastato nulupo ir į šiukšlių konteinerį sugrūdo Ukrainos vėliavą

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 15 d. apie 20 val. 56 min. pastebėta, kad Joniškio r., Žagarėje, nuo Žagarės kultūros centro pastato nuimta Ukrainos vėliava ir išmesta į šiukšlių konteinerį.
Policija Rusijos agresiją patiriančios ir savo nepriklausomybę drąsiai ginančios šalies vėliavos išniekinimą vertina kaip nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą, dėl to pradėta administracinio nusižengimo teisena.
Administracinių nusižengimų kodeksas už tai numato baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.
vėliavaJoniškio rajonasŽagarė
