Lietuvos diena

Žagarėje piktadariai nuo pastato nulupo ir į šiukšlių konteinerį sugrūdo Ukrainos vėliavą

2025 m. rugpjūčio 16 d. 10:26
Lrytas.lt
Joniškio policijos pareigūnai ieško piktadarių, kuriems norėtų išrašyti baudą už tai, kad nuo pastato nulupo ir į šiukšlių konteinerį sugrūdo Rusijos agresiją patiriančios ir savo nepriklausomybę ginančios Ukrainos vėliavą.
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 15 d. apie 20 val. 56 min. pastebėta, kad Joniškio r., Žagarėje, nuo Žagarės kultūros centro pastato nuimta Ukrainos vėliava ir išmesta į šiukšlių konteinerį.
Policija Rusijos agresiją patiriančios ir savo nepriklausomybę drąsiai ginančios šalies vėliavos išniekinimą vertina kaip nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą, dėl to pradėta administracinio nusižengimo teisena. 
Administracinių nusižengimų kodeksas už tai numato baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.
