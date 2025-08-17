125 tūkstančiai eurų: tiek prarado kaunietis, po pokalbio telefonu patikėjęs rusiškai šnekančiais sukčiais

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 16 d. apie 12 val. 13 min. į Kauno apskrities VPK kreipėsi vyras (gim. 1968 m.), kuris pareiškė, kad nuo birželio 26 d. iki rugpjūčio 15 d. Kaune, V.Landsbergio-Žemkalnio g., būnant namuose, jam paskambino rusiškai kalbantis nepažįstamas žmogus.
Rusakalbis vyras, prisistatęs investicijų brokeriu, apgaulės būdu išviliojo 125 000 eurų.
Panašiai pinigus, tik žymiai mažesnę sumą, prarado ir viena Vilniaus gyventoja. Rugpjūčio 16 d. apie 1 val. į Vilniaus apskrities VPK kreipėsi moteris (gimusi 1947 m.), kuri pareiškė, kad rugpjūčio 15 d. apie 16 val. Vilniuje, Buivydiškių g., būnant namuose, jai telefonu paskambino nepažįstami žmonės, kurie kalbėjo rusiškai.
Skambinusieji, prisistatę telekomunikacijų ir banko darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 12 700 eurų.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo labai didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, ar didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė labai didelės vertės turtinės prievolės ar ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.
