Girtas ilgasis savaitgalis: per parą vėl pradėti mažiausiai 23 ikiteisminiai tyrimai vairuotojams

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 16 d. apie 8 val. 55 min. Vilniuje, M.Lietuvio g., girtas (2,69 prom.) vyras (gim. 1966 m.) vairavo automobilį „Opel“.
Taip pat rugpjūčio 16 d. apie 16 val. 05 val. Vilniuje, Laisvės pr., girtas (1,93 prom.) vyras (gim. 1983 m.) vairavo automobilį „Opel Zafira“.
Tą pačią dieną apie 21 val. Vilniuje, Panerių g., automobilis „Toyota“ kliudė autobusą „Volvo“ ir iš eismo įvykio vietos pasišalino. Automobilio vairuotojui (gim. 1968 m.) nustatyta 2,08 prom.
Apie 22 val. 11 min. Šalčininkų r., Baltosios Vokės kaime, Macelių g., automobilis „Volvo“, vairuojamas girto (1,66 prom.) vyro (gim. 1999 m.), nuvažiavo nuo kelio į pakelės griovį.
Marijampolės apskrities VPK praneša, kad rugpjūčio 16 d. apie 7 val. 20 min. Kazlų Rūdoje, Miškininkų g., automobilį „VW Passat“ vairavo girtas vyras (gim. 1998 m.), kuriam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,89 prom. Automobilis išgabentas į saugojimo aikštelę.
Apie 14 val. 50 min. Jurbarko r., Burbiškių kaime, Seredžiaus g., automobilį „VW Passat“ vairavo girtas vyras (gim. 1962 m.), kuriam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,79 prom. Automobilis išgabentas į saugojimo aikštelę.
Apie 19 val. Vilkaviškio r., Sūdavos kaime, Beržų g., automobilį „VW Touareg“ vairavo girtas, teisės vairuoti neturintis vyras (gim. 1986 m.), kuriam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,01 prom. Automobilis išgabentas į saugojimo aikštelę.
Lrytas jau skelbė apie avariją Vilkaviškio rajone. Čia apie 22 val. 28 min. Alvito kaime, Alvito g., automobilį „Mercedes-Benz“ galimai vairavo ir lenkdamas kitą automobilį nesuvaldęs jo įvažiavo į Alvito kaime esantį tvenkinį girtas, teisės vairuoti neturintis vyras (gim. 1999 m.), kuriam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,80 prom.
Automobilio vairuotojas pristatytas į Vilkaviškio ligoninę apžiūrai. Ištrauktas automobilis išgabentas į saugojimo aikštelę.
Rugpjūčio 17 d. apie 0 val. 50 min. Šakiuose, V.Kudirkos g., automobilį „Opel Zafira“ vairavo girtas, teisės vairuoti neturintis vyras (gim. 2005 m.), kuriam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,10 prom. Automobilis išgabentas į saugojimo aikštelę.
Kauno apskrities VPK praneša, kad rugpjūčio 16 d. apie 17 val. 30 min. Kaune, Taikos pr., automobilį „Audi A4“ vairavo girtas vyras (gim. 1973 m.). Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,45 prom.
Apie 19 val. 50 min. Kaune, Pramonės pr., automobilį „Opel Zafira“ vairavo girtas vyras (gim. 1989 m.). Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,85 prom.
Apie 21 val. 55 min. Kaune, Užnemunės g., automobilį „Peugeot“ vairavo girtas vyras (gim. 1980 m.). Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,24 prom.
Rugpjūčio 17 d. apie 0 val. 15 min. Kėdainių r., Labūnavos kaime, automobilį „Audi A4“ vairavo girtas vyras (gim. 1985 m.). Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,69 prom.
Šiaulių apskrities VPK informuoja, kad rugpjūčio 17 d. apie 0 val. 40 min. Pakruojo r., Gedučių kaime, girtas (1,62 prom.) vyras (gim. 1995 m.), vairavo automobilį „Audi A6“. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Rugpjūčio 16 d. apie 18 val. 30 min. Šiaulių r., Meškių kaime, girtas (2,61 prom.) vyras (gim. 1992 m.), vairuodamas automobilį „Opel Meriva“, važiuodamas atbuline eiga, atsitrenkė į gyvenamojo namo tvorą. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Taip pat rugpjūčio 16 d. apie 18 val. 50 min. Šiaulių r., Verbūnų kaime, girtas (2,83 prom.) vyras (gim. 1999 m.), vairavo mopedą „Delta“ be valstybinio numerio ženklų, neturėdamas teisės vairuoti, kai teisės vairuoti nėra įgijęs. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Tą pačią dieną apie 21 val. 37 min. Šiaulių r., Kužių miestelyje, girtas (2,09 prom.) vyras (gim. 1972 m.) vairavo automobilį „Audi A6“. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Alytaus apskrities VPK praneša, kad rugpjūčio 17 d. apie 4 val. 50 min. Lazdijų r., Nemajūnų kaime, patikrinimui sustabdytas automobilis „Peugeot“, kurį vairavo girtas (1,57 prom.) vyras (gim. 1984 m.). Ant sustabdyto automobilio buvo uždėtas kitai transporto priemonei priklausantis valstybinis numeris.
Klaipėdos apskrities VPK informuoja, kad rugpkjūčio 16 d. apie 13 val. 20 min. Klaipėdoje, I.Simonaitytės g., automobilio „Mercedes-Benz“ vairuotojui (gim. 1989 m.) nustatyti girtumo požymiai, tačiau pasitikrinti tikslų girtumą vyras atsisakė. Vairuotojas sulaikytas ir pristatytas į Klaipėdos apskrities VPK.
Taip pat rugpjūčio 16 d. apie 17 val. 05 min. Klaipėdos r., Dovilų miestelyje, sustabdyto automobilio „Honda“ vairuotojai (gimusi 1976 m.) nustatytas 2,20 prom. girtumas.
Tą pačią dieną apie 17 val. 48 min. Klaipėdos r., Derceklių kaime, automobilis „Audi A3“, kurį vairavo 1993 m. gimusi moteris, kliudė stovintį automobilį „Volvo“. „Audi A3“ vairuotojai nustatytas 2,90 prom. girtumas.
Apie 21 val. 40 min. Rietave, Oginskių g., automobilio „Mercedes-Benz“ vairuotojui (gim 1979 m.) nustatytas 3,34 prom. girtumas.
Apie 7 val. 20 min. Palangoje, J.Basanavičiaus g., pirminiais duomenimis, ant tilto, automobilis „Audi A4“ partrenkė 1961 m. gimusį vyrą, kuris perduotas medikams.
„Audi A4“ iš eismo įvykio vietos pasišalino.
Minėtas automobilis buvo surastas Klaipėdoje, Taikos pr., galimai jį vairavusiam savininkui (gim. 2002 m.) nustatytas 1,24 prom. girtumas.
Dėl visų įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai. Girtiems vairuotojams be kita ko gresia iki metų kalėjimo.
