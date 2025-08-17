Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaKriminalai

Paprašęs paskambinti, telefono negrąžino – vagystė įvykdyta Vilniaus autobuse

2025 m. rugpjūčio 17 d. 08:37
Vilniaus policija ieško įžūlaus nusikaltėlio, autobuse pavogusio telefoną – paprašęs paskambinti, telefoną pavogė.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 16 d. apie 20 val. 30 min. Vilniuje, viešojo transporto autobuse, nepažįstamas vyras, paprašęs paskambinti, negrąžino ir pavogė mobiliojo ryšio telefoną „Samsung Galaxy Fold 7“.
Nuostolis – 1 830 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas atvirai pagrobė svetimą turtą arba viešoje vietoje pagrobė svetimą turtą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio (kišenvagystė), arba pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į transporto priemonę, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
