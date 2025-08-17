Paprašęs paskambinti, telefono negrąžino – vagystė įvykdyta Vilniaus autobuse

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 16 d. apie 20 val. 30 min. Vilniuje, viešojo transporto autobuse, nepažįstamas vyras, paprašęs paskambinti, negrąžino ir pavogė mobiliojo ryšio telefoną „Samsung Galaxy Fold 7“.
Nuostolis – 1 830 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas atvirai pagrobė svetimą turtą arba viešoje vietoje pagrobė svetimą turtą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio (kišenvagystė), arba pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į transporto priemonę, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.