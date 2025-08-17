Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaKriminalai

Smurto proveržis greitkelyje nuo pat ankstyvo ryto – sumušęs girtą moterį vairuotojas ją tiesiog paliko kelkraštyje

2025 m. rugpjūčio 17 d. 10:08
Lrytas.lt
Raseinių policija tiria poros konfliktą, kuomet greitkelyje sumušęs girtą moterį, vyras nuvažiavo ją tiesiog palikęs kelkraštyje. 
Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, rugpjūčio 16 d. apie 7 val. Raseinių r., Raščių kaime, kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda kelkraštyje (kilometras tikslinamas) vyras (gim. 1991 m.) smurtavo prieš girtą moterį (gimusi 1994 m.).
Sumušęs moterį, vyras tiesiog nuvažiavo savo automobiliu, palikęs nukentėjusiąją įvykio vietoje.
Atvykę pareigūnai sumuštai moteriai nustatė 1,66 prom. girtuma.
Moterį apžiūrėjo medikai, į ligoninę jos nevežė.
Įtariamasis ieškomas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Tas, kas nurodytą veiką padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojegreitkelis Vilnius - KlaipėdaRaseinių rajonas
