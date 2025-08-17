Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaKriminalai

Vagys Kačerginėje dalimis išrinko garaže stovėjusį keturmetį BMW M850i

2025 m. rugpjūčio 17 d. 09:26
Lrytas.lt
Kauno policijos pareigūnai ieško nusikaltėlių, dalimis išrinkusių garaže stovėjusį vos keturių metų senumo automobilį BMW M850i.
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 16 d. apie 19 val. 30 min. Kauno r., Kačerginės miestelyje pastebėta, kad išlaužus garažo vartus, išrinktas dalimis garaže stovėjęs automobilis BMW M850i (pagamintas 2021 m.).
Nuostolis nustatinėjamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
