Jurbarko r. nufilmuotos nuo policijos sprukusio motorolerio gaudynės – sulaikytas vairuotojas pripūtė promilių

2025 m. rugpjūčio 18 d. 11:38
Jurbarko rajono policijos pareigūnai po gaudynių sulaikė girtutėlį motorolerio vairuotoją. Incidentas įvyko dar rugpjūčio 8 d., dabar policija išplatino įvykio vaizdo medžiagą.
Kaip rašoma Marijampolės apskrities VPK pranešime, Jurbarko r. PK Reagavimo skyriaus pareigūnai, patruliuodami Rutkiškių kaimo ribose pastebėjo keliu važiuojantį ir įtartinai manevruojantį motorolerį „Speedroad 125“.
Pareigūnams nusprendus patikrinimui sustabdyti minėtą motorolerį, jo vairuotojas padidino greitį ir spruko nuo stabdančių policijos pareigūnų.
Po kelis kilometrus trukusio persekiojimo motorolerio vairuotojas nuvažiavo nuo kelio ir spruko pėsčiomis, tačiau pareigūnai bėglį pasivijo ir sulaikė.
Paaiškėjo, kad tai Jurbarko rajono gyventojas (gim. 1990 m.), kuriam pirmo tikrinimo metu nustatytas 2,33 prom., o antro tikrinimo metu – 2,40 prom. girtumas.
Pirmadienį policija išplatino gaudynių vaizdo medžiagą, kurioje matyti, jog pėsčiomis motorolerio vairuotojas spruko po to, kai nesuvaldė savo transporto priemonės ir griuvo.
Pašokęs vyras dar bandė bėgti, bet buvo greitai sulaikytas.
