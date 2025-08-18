Plungės r. piktadariai sudeginu du ūkinius pastatus

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 17 d. apie 22 val. 12 min. Plungės r., Kulių miestelyje, ūkiniame pastate kilo gaisras, kurio metu sudegė statinys.
Rugpjūčio 18 d. apie 1 val. 07 min. Plungės r., tame pačiame Kulių miestelyje, bet jau kitame ūkiniame pastate kilo gaisras, kurio metu sudegė statinys.
Įtariami padegimai.
Surinkta medžiaga dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
turto sunaikinimaspadegimasūkinis pastatas
