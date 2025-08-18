Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaKriminalai

Prie Baltarusijos sienos patruliavę pasieniečiai sulaikė kvaišalų turėjusį šalčininkietį

2025 m. rugpjūčio 18 d. 15:37
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Netoli sienos su Baltarusija patruliavusiems Purvėnų pasieniečiams įkliuvo Šalčininkų rajono gyventojas su, įtariama, kvaišalais. Jį išdavė neįprastas elgesys ir nepatogi avalynė.
Daugiau nuotraukų (1)
Ketvirtadienį prieš pat vidurnaktį tarnybą pasienio ruože vykdę VSAT Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų užkardos pareigūnai ties Versekėlės kaimu (Šalčininkų r.) patikrinimui sustabdė automobilį BMW 530. Jį lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo Šalčininkų rajono gyventojas. Kartu vyko dar keturi, nuo 19 iki 26 metų, irgi vietos gyventojai.
Dokumentus tikrinusių VSAT pareigūnų dėmesį patraukė 26-erių keleivio įtartinas elgesys ir šlubčiojimas. Pasieniečiai nusprendė BMW 530 ir juo keliavusius šalčininkiečius patikrinti detaliau. Apžiūrint 26-erių vyro daiktus paaiškėjo ir galima tokio elgesio priežastis.
Jo bate rastas polietileninis maišelis su baltos spalvos milteliais, galimai narkotine medžiaga.
Purvėnų pasieniečiai automobilį ir visą jo ekipažą sulaikė ir perdavė atvykusiems Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams, kurie atliks tolimesnius veiksmus.
Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti įstatyme numatyti viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki 2 metų.
sulaikymasNarkotikaipasieniečiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.