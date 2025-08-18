Prie Baltarusijos sienos patruliavę pasieniečiai sulaikė kvaišalų turėjusį šalčininkietį

Ketvirtadienį prieš pat vidurnaktį tarnybą pasienio ruože vykdę VSAT Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų užkardos pareigūnai ties Versekėlės kaimu (Šalčininkų r.) patikrinimui sustabdė automobilį BMW 530. Jį lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo Šalčininkų rajono gyventojas. Kartu vyko dar keturi, nuo 19 iki 26 metų, irgi vietos gyventojai.
Dokumentus tikrinusių VSAT pareigūnų dėmesį patraukė 26-erių keleivio įtartinas elgesys ir šlubčiojimas. Pasieniečiai nusprendė BMW 530 ir juo keliavusius šalčininkiečius patikrinti detaliau. Apžiūrint 26-erių vyro daiktus paaiškėjo ir galima tokio elgesio priežastis.
Jo bate rastas polietileninis maišelis su baltos spalvos milteliais, galimai narkotine medžiaga.
Purvėnų pasieniečiai automobilį ir visą jo ekipažą sulaikė ir perdavė atvykusiems Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams, kurie atliks tolimesnius veiksmus.
Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti įstatyme numatyti viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki 2 metų.
sulaikymasNarkotikaipasieniečiai
