Lietuvos dienaKriminalai

Prienų r. automobilį apvertęs vairuotojas pasislėpė krūmuose

2025 m. rugpjūčio 18 d. 09:31
Lrytas.lt
Prienų rajone sekmadienį apsivertė nesuvaldytas automobilis „Toyota“. Po avarijos vairuotojas rastas besislepiantis krūmuose.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, rugsėjo 17 d. apie 8 val. 49 min. Prienų r. ugniagesiai buvo iškviestį į Stakliškių kaimą, Vilniaus g. Buvo pranešta, kad automobilis nuvažiavo nuo kelio ir apvirto.
Atvykus gelbėtojams, automobilis „Toyota Prius“ buvo apvirtęs aukštyn ratais, viduje žmonių nebuvo.
Ugniagesiai atjungė automobilio akumuliatorių, transporto priemonę atvertė ant ratų.
Galimai vairavęs automobilį vyras rastas pasislėpęs krūmuose, jis sužalotas nebuvo.
Įvykis tiriamas.
