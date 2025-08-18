Prienų r. automobilį apvertęs vairuotojas pasislėpė krūmuose

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, rugsėjo 17 d. apie 8 val. 49 min. Prienų r. ugniagesiai buvo iškviestį į Stakliškių kaimą, Vilniaus g. Buvo pranešta, kad automobilis nuvažiavo nuo kelio ir apvirto.
Atvykus gelbėtojams, automobilis „Toyota Prius“ buvo apvirtęs aukštyn ratais, viduje žmonių nebuvo.
Ugniagesiai atjungė automobilio akumuliatorių, transporto priemonę atvertė ant ratų.
Galimai vairavęs automobilį vyras rastas pasislėpęs krūmuose, jis sužalotas nebuvo.
Įvykis tiriamas.
apvirto automobilisavarijaPrienų rajonas
