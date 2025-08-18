Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaKriminalai

Siuntose iš Tailando muitininkai aptiko 2,5 kg kanapių: sulaikyti du Marijampolės gyventojai

2025 m. rugpjūčio 18 d. 10:43
Muitinės kriminalinė tarnyba
Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai antradienį, rugpjūčio 12 d. Marijampolės apylinkėse sulaikė ir apklausė du vietos gyventojus, gavusius pašto siuntas iš Tailando, kuriose pareigūnai buvo aptikę 2,5 kg kanapių kontrabandą.
Pašto siuntas, atgabentas iš Tailando karalystės ir adresuotas Marijampolės gyventojams, Vilniaus teritorinės muitinės ir MKT pareigūnai patikrino dar liepos 30 d. Nors buvo deklaruota, kad plastikiniuose maišeliuose siunčiami sausainiai, muitininkai dviejuose iš jų aptiko kanapes – iš viso 2,5 kg kvaišalų.
Surašius prekių sulaikymo protokolus, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kvaišalų kontrabandos.
Toliau atliekant procesinius ikiteisminio tyrimo veiksmus, rugpjūčio 12 d., Marijampolės apylinkės sulaikyti du vietos gyventojai. Jų namuose atlikta krata, abu teigė nežinoję, kad siuntose būta narkotikų.
Po apklausos sulaikytieji buvo paleisti, jiems skirtos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Šiemet MKT pareigūnai jau sulaikė daugiau nei 11 kg įvairių narkotikų kontrabandos. Daugiausia sulaikyta kanapių, kurios dažniausiai siunčiamos pašto siuntomis.
Pastaruoju metu ypač aktyviai kvaišalai siunčiami iš JAV, Italijos, Vokietijos ir Tailando.
