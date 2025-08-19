Agresyvus chuliganas Klaipėdos policijos komisariate suskaldė durų stiklą

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 18 d. apie 22 val. 48 min. Klaipėdos apskrities VPK laikino sulaikymo patalpoje, už viešosios tvarkos pažeidimą sulaikytas vyras (gim. 1955 m.), elgdamasis agresyviai, suskaldė durų stiklą.
Nuostolis nustatinėjamas.
Surinkta medžiaga dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino nedidelės vertės svetimą turtą, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.
