Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaKriminalai

Agresyvus chuliganas Klaipėdos policijos komisariate suskaldė durų stiklą

2025 m. rugpjūčio 19 d. 09:01
Lrytas.lt
Klaipėdoje sulaikytas agresyvus chuliganas suskaldė policijos komisariato durų stiklą.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 18 d. apie 22 val. 48 min. Klaipėdos apskrities VPK laikino sulaikymo patalpoje, už viešosios tvarkos pažeidimą sulaikytas vyras (gim. 1955 m.), elgdamasis agresyviai, suskaldė durų stiklą.
Nuostolis nustatinėjamas.
Surinkta medžiaga dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino nedidelės vertės svetimą turtą, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.
chuliganasKlaipėdastiklas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.